2.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Toffa in abito bianco e fascia colorata sui capelli: così è apparsa la conduttrice nell’ultima foto postata sui social. Uno scatto che ha fatto emozionare i suoi fan perché arrivato dopo un lungo periodo di silenzio. La presentatrice de Le Iene, che a febbraio aveva rivelato la sua lotta contro il cancro, diagnosticato dopo l’improvviso malore dello scorso 2 dicembre, si era fatta viva l’ultima volta più di una settimana fa. In occasione della finale dei Mondiali di Russia 2018, aveva pubblicato una divertente foto sul divano intenta a godersi la partita.

Nadia Toffa in abito bianco su Instagram

Ora, forte di una salute che sta migliorando, Toffa ha voluto condividere su Instagram l’immagine di un’uscita domenicale per le strade di Milano. “Ciao bella gente!”, le sue parole. “Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio”. La giornalista tv, che nel frattempo ha vinto il premio giornalistico internazionale Marco Luchetta per un reportage sulla prostituzione minorile a Bari firmato insieme al collega Marco Fubini, ha poi salutato i suoi follower con un “vi abbraccio fortissimo”.

Nadia Toffa, come sta oggi? Ecco il suo post social

Nella sua ultima apparizione in pubblico dopo mesi di lontananza dalle scene, presenziando ad una sfilata di costumi da bagno a Milano, Nadia Toffa stava meglio o almeno così era apparsa, concedendosi un po’ di svago. “Guardatemi, cosa dite? Bene, sto molto bene, l’ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti”, aveva detto ai microfoni di Mediaset. “Secondo me bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica”. Subito dopo questo post, sono arrivati centinaia di like e commenti d’incoraggiamento da parte di chi, anche a distanza, continua a starle vicino.