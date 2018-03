1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Toffa risponde a una follower che l’aveva aspramente criticata via social. Succede su Instagram, dove la conduttrice delle Iene non nasconde la sua malattia. Dopo il malore che l’ha colpita, Toffa ha raccontato in tv la sua battaglia contro un tumore. La sua confessione, insieme a complimenti ed elogi per il coraggio mostrato, si è portata dietro anche qualche veleno. “Hai detto che eri guarita in due mesi. Io e altre donne nelle stesse condizioni ci siamo rimaste male. Mi sono sentita presa in giro”, le ha scritto un’utente. Alla quale Nadia ha deciso di replicare in prima persona.

Nadia Toffa risponde a una follower su Instagram

“Nessuno di noi può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto”, le sue parole. “Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri”. In un commento successivo, la Iena ha poi specificato: “Non ho mai parlato di guarigione. Ho detto che avevo finito il primo ciclo di chemio e radio. Ma pensala come vuoi”.

Nadia Toffa: tumore delle polemiche

Ospite al Maurizio Costanzo Show, la conduttrice ha anzi ammesso di non essere ancora guarita. Non è la prima volta che Toffa viene criticata per il suo gesto. Su Facebook era stata accusata di ipocrisia per aver dato voce e credibilità nei suoi servizi proprio a quella “fuffa antiscientifica” dalla quale ha chiesto ora di stare lontani. Poi era finita nel tritacarne di Filippo Facci, che l’aveva additata di “banalizzazione dei malati di tumore” e di lanciare un “messaggio distorto su questo tema”. Ecco la foto della “discordia” postata dalla conduttrice su Instagram, accompagnata da un ringraziamento al suo hairstylist David Vanchieri “per i capelli che sembrano veri”.