Nadia Toffa senza parrucca per la prima volta: così appare la conduttrice de Le Iene in un selfie postato sui social. La “iena” di Italia 1 si è mostrata sorridente al fianco della madre, la migliore compagna di battaglia possibile da quando ha raccontato pubblicamente di aver avuto un tumore. “Una donna fantastica, speciale, unica. Una giornata favolosa”, ha scritto Nadia, occhiali da sole sotto a un foulard azzurro che le copre la testa.

Nadia Toffa senza parrucca su Instagram

La 38enne sta continuando le cure per “combattere il mostro”. Il periodo non è dei più semplici, ma Toffa trova forza e ottimismo in ogni occasione. “Sono come mi vedete, sono me stessa”, ama ripetere. “Il mio motto è: La vita è fatta di sfide difficili, ma non impossibili”. “Io sorrido sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia. Combatto la malattia vivendo e sorridendo sempre”, aveva detto un mese fa al Maurizio Costanzo Show.

Lo scorso 9 aprile, Nadia era stata costretta a saltare una puntata de Le Iene per riposare. “Negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’”, aveva fatto sapere. Quando era tornata in onda, la domenica successiva, era apparsa grintosa, ironica e determinata come suo solito. Anche in risposta a una follower che l’aveva aspramente criticata perché sentitasi presa in giro da un percorso di guarigione durato appena due mesi.

Nadia Toffa: come sta la “Iena” di Italia 1

“Non c’è niente di cui vergognarsi, non mi devo vergognare nemmeno della parrucca che indosso, questi capelli sono più belli dei miei”, aveva detto in diretta. Gli attestati di supporto e incoraggiamento, però, non le sono mai mancati. Qualche giorno fa Nadia ha ricevuto un omaggio speciale da parte di Jovanotti che le ha dedicato una “serenata”. Lei l’ha ringraziato con un post su Instagram: “Grazie Lorenzo per la dedica, sono una ragazza fortunata”.