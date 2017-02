31 CONDIVISI Condividi Tweet

Nancy Brilli rifatta? Guardandola bene, e considerando che il suo compagno è Roy De vita, famoso chirurgo plastico, risulta difficile pensare che l’attrice non sia mai ricorsa al bisturi. Eppure, nelle ultime ore la star di “Compagni di scuola” ha voluto rispondere alle numerose critiche che giungono via social sull’autenticità del suo aspetto.

Per chi commenta causticamente sul fatto che sarei di plastica: una volta per tutte, così vi mettete l’anima in pace – scrive la Brilli, 52 nel suo sfogo social, “-1 legamenti del gin dx ricostruito in materiale plastico -2 addome ricucito per ben 8 operazioni all’apparato riproduttivo. -3 conseguentemente al tumore all’ovaio , all’asportazione di utero , altro ovaio e tube, -4 per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia di cui sopra, operazione al seno”.

Nancy Brilli rifatta: “La faccia è la mia, occhi orientali”

I rumor che vedrebbero Nancy Brilli rifatta sarebbero quindi infondati, e l’attrice, dopo aver dettagliatamente spiegato i 4 veri unici interventi subiti nel corso degli anni, torna a chiarificare di essere naturale al 100% sul viso.

L’attrice difende i suoi tratti naturali… le crediamo?

“La faccia è la mia, occhi orientali( ascendenze ucraine) e labbra. A volte più trucco, a volte meno. A volte distruzione da stanchezza post spettacolo, in genere esibita molto poco generosamente con foto fatte alle tre di mattina. Spesso extension di tutti i tipi, ho capelli ingestibili con l’umidità. Vi ho reso più tranquilli/e ? Sicuramente aggiornati. Con un sorriso per voi. Nancy” ecco le foto del prima e del dopo… ci fidiamo?