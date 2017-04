57 CONDIVISI Condividi Tweet

La bomba arriva dalla sua pagina Facebook ufficiale: Nancy Coppola diserta il Maurizio Costanzo Show. La cantante neomelodica napoletana, recente ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha detto no al talk show di Canale 5, che dal 20 aprile torna in seconda serata con un nuovo ciclo di sei puntate. Il motivo della sua clamorosa rinuncia è legato alla presenza in trasmissione di un non specificato dietologo, anche se tutti gli indizi fanno pensare al nome di Alberico Lemme.

Nel corso della prima puntata, Costanzo avrà in studio Gessica Notaro, la miss deturpata con l’acido dal suo ex fidanzato. Tra gli ospiti sul palco ci saranno anche Rosario Fiorello, il vincitore dell’Isola Raz Degan, la cantante Paola Turci e il giornalista, scrittore e autore tv Giancarlo Governi. Non ci sarà Nancy, che ha motivato il suo dietro front – era già passata al trucco e pronta ad andare in scena – attraverso i social.

Nancy Coppola diserta il Maurizio Costanzo Show: ecco perché

“La vita è fatta di scelte e di rinunce e in un momento così importante per me non permetto a nessuno di discriminare la mia persona e il mio aspetto fisico”, ha scritto Coppola. “La puntata di oggi era basata sulla dieta di un dietologo (non faccio nome) il quale sarebbe stato pronto ad attaccarmi essendo stata io la naufraga che è dimagrita di meno. Sono giorni che girano vari articoli sul mio misterioso NON DIMAGRIMENTO”, ha poi specificato.

“Se devo essere l’argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all’Isola e per il mio genere musicale. Non faccio la modella… CANTO e anche se ho qualche CHILO in più è per un motivo valido: HO UN FIGLIO. Sinceramente ho deciso di non partecipare alla trasmissione di Maurizio Costanzo in comune accordo con il Dottor Costanzo. ESIGO RISPETTO per me e soprattutto per tutte le donne in carne come me!!”.

La scelta dell’ex naufraga attraverso i social

Sono apparsi subito evidenti i richiami al dottore Alberico Lemme, il dietologo dei vip che ha fatto perdere chili su chili a Flavio Briatore, Lorella Cuccarini, Lucio Presta, Paola Perego, Romina Power e Silvio Berlusconi. Il farmacista più contestato del momento, diventato un fenomeno televisivo grazie a Barbara d’Urso, ha scomodato persino l’ordine dei medici di Roma, che ha bollato la sua “Filosofia Alimentare” come una dieta senza alcuna base scientifica. Evidentemente, Nancy non ha voluto cadere nel tranello.