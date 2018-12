0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in molti a chiedersi come sia Naomi Campbell oggi. La celebre top model e attrice ha voluto rispondere in prima persona alle chiacchiere dei fan. Lo ha fatto in modo irriverente e ironico: pubblicando sui social una foto in cui appare per la prima volta senza parrucca.

La Venere Nera della moda, 48 anni, partecipa a diversi programmi di sviluppo per aiutare i bimbi keniani con la costruzione di un orfanotrofio a Malindi. Proprio in una di queste occasioni, è tornata in Kenya e ha regalato ai suoi 6 milioni di follower un selfie in cui si mostra senza il toupet che indossa nelle cerimonie ufficiali.

Naomi Campbell oggi: prima volta senza capelli

Campbell, icona degli anni ’90 e intramontabile emblema di bellezza, si occupa da tempo di eventi a scopo benefico. Dopo aver partecipato attivamente all’amFAR Gala, ha fondato l’associazione Fashion For Relief, che sostiene diverse cause (dalla lotta contro l’Ebola al soccorso alle popolazioni colpite da disastri naturali) e organizza i party di beneficenza più fashion del Festival di Cannes.

Con la fine del 2018, la modella è volata in Africa per riscoprire le radici Masai. Naomi è quindi apparsa con la tipica acconciatura delle donne locali, che hanno i capelli rasati a zero o divisi in sottilissime trecce. Lo scatto è servito a zittire le malelingue che la vogliono ormai priva della sua rinomata chioma.

Naomi Campbell: Instagram e la reazione social

Insomma, Naomi Campbell resta splendida anche senza capelli. Lo aveva già confermato posando senza veli a 46 anni per GQ e lo ribadiscono le reazioni dei fan arrivate su Instagram: la foto ha raccolto nel giro di poche ore oltre 200 mila like e centinaia di commenti entusiasti.

“Sei bellissima anche con pochi capelli, la bellezza non si toglie così, la vita te l’ha donata e niente potrà togliertela”, scrive un utente. “Creatura divina”, commenta un altro. “Onesta e, quindi, coraggiosa”, sottolinea ancora un fan. In tanti, insomma, hanno apprezzato il suo gesto.