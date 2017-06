3 CONDIVISI Condividi Tweet

Sandy di Grease è fiduciosa: Olivia Newton-John batterà il cancro. In una intervista concessa alla rivista People, l’attrice ha parlato apertamente per la prima volta della malattia. Una reazione piena di speranza dopo l’annuncio shock della recidiva.

La star aveva usato Facebook per comunicare ai fan l’annullamento del suo tour. Il motivo è un cancro che è tornato dopo essere stato già sconfitto nel 1992. Da allora, è sempre stata in prima linea per la lotta alla malattia. Tanto più oggi non vuole tirarsi indietro. Anche grazie al supporto costante del marito John Easterling, il produttore Amazon sposato nel 2008.

“Sono commossa dall’ondata di amore e preoccupazione che ho avvertito universalmente”, ha rivelato Newton-John. “Sono del tutto fiduciosa che questo nuovo viaggio avrà un esito positivo”.

La cantante australiana, 68 anni, ha detto di sentirsi bene, e di “godersi il supporto totale della mia famiglia e dei miei amici, che si aggiunge a un team di medici sia negli Stati Uniti che al mio Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center a Melbourne”.

Olivia Newton-John batterà il cancro, ne è sicura

In questo momento Olivia si sta sottoponendo a una serie di sedute di radioterapia, che alterna ad altre terapie omeopatiche. Il tumore al seno ha delle metastasi nell’osso sacro. La terapia, secondo quanto raccontato dal marito John, avrebbe già ridotto notevolmente il dolore.

Se tutto andrà bene, Newton-John ha già in programma di riprendere il tour e tornare a esibirsi per la fine dell’anno. “Condividiamo la stessa ferma convinzione: Olivia avrà una meravigliosa storia a lieto fine”, ha aggiunto Easterling. “Non stiamo cercando di essere positivi. Abbiamo una consapevolezza assoluta: possiamo ribaltare la situazione e rimettere le cose a posto”. Fiducia condivisa anche dalla sua amica Leeza Gibbons: “Olivia trova la luce negli angoli più oscuri e continuerà a farlo”.