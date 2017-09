372 CONDIVISI Condividi Tweet

Olivia Newton-John compie 69 anni e festeggia il compleanno da vera guerriera. Semiparalizzata dal cancro, la Sandy di Grease sta lottando con un tumore al seno tornato dopo venticinque anni. Grazie alla sua grande forza di volontà, l’attrice ha ripreso da poco a camminare. Ma non solo.

Dopo aver cancellato le date del suo tour americano, la cantante australiana ha annunciato che i concerti saranno recuperati tra ottobre e novembre. Un segnale chiaro: è determinata più che mai a sconfiggere la malattia.

Come annunciato sulla sua pagina Facebook, Newton-John porterà in scena uno spettacolo con le cantautrici Beth Nielsen Chapman e Amy Sky. Lo show sarà composto da canzoni ispirate alla sua vita e alle conversazioni con le sue colleghe su amore, perdite e speranze. Tutte e tre le artiste sono mosse da un desiderio comune: trasformare il dolore in guarigione attraverso la musica.

“Abbiamo scoperto che ogni volta che abbiamo condiviso una parte vulnerabile di noi, sentivamo una sensazione così schiacciante di affinità e sollievo… che non eravamo sole con il nostro dolore”, ha dichiarato Olivia. “Speriamo che queste canzoni, nate dal profondo di noi, possano offrire conforto e sollievo agli altri”.

Olivia Newton-John compie 69 anni da vera guerriera

“Tutti abbiamo delle sfide da combattere nella vita, questa è la mia”, aveva raccontato l’ex stella di Grease alle telecamere del programma tv 60 Minutes. “Tutto questo è un impulso per fare di più. Voglio aiutare le altre persone con il cancro. Voglio raccogliere un sacco di soldi con il mio istituto di ricerca a Melbourne in modo che il tumore diventi una malattia del passato”. Al suo fianco ci sono sempre la famiglia (il marito John Easterling e la figlia Chloe Rose Lattanzi) e gli amici di una vita come John Travolta. Senza mai nascondere le sue paure, Olivia tornerà sicuramente più forte di prima.