1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’annuncio è arrivato via Facebook: Olivia Newton-John ha il cancro. L’attrice e cantante è costretta ad interrompere il suo tour e ad annullare interviste e apparizioni pubbliche. Già alle prese con i guai della figlia Chloe, la star di Grease è vittima di una recidiva della malattia. Anni fa, era stata colpita da un tumore al seno. Ora, 25 anni dopo la prima scoperta, arriva l’ennesimo stop.

Il forte dolore alla schiena che l’aveva costretta a rimandare la prima metà del suo tour si è rivelato altro: un cancro al seno con metastasi al sacro. Oltre a terapie naturali, Newton-John si sottoporrà ad un breve ciclo di radioterapia e confida che potrà tornare verso la fine dell’anno, più forte di prima, e concludere i suoi show. “Ho deciso quali cure intraprendere dopo essermi consultata con i miei dottori, i terapisti omeopati e il team dell’Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre di Melbourne, Australia”, si legge nel comunicato.

Olivia Newton-John ha il cancro: il suo annuncio

L’attrice, 68 anni, è sopravvissuta alla prima diagnosi di tumore avuta nel 1992. Una notizia che le era arrivata lo stesso fine settimana in cui era scomparso suo padre Bryn, proprio a causa di un cancro. Da allora, è diventata testimonial della lotta alla malattia. Dal suo centro di Melbourne, ha lanciato messaggi speranza per chi è affetto da tumore.

“Quando ho scoperto la malattia, per un paio di settimane il mio mondo è andato in subbuglio. Poi mi sono calmata e ho iniziato a combattere mentalmente”, aveva confessato in un’intervista al magazine People. “Il cancro mi ha fatto riflettere profondamente su me stessa per la prima volta. Sono grata alla mia battaglia contro il cancro, senza di essa non avrei fatto tutto quello che ho poi deciso di fare nella mia vita”.