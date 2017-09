1 CONDIVISI Condividi Tweet

Olivia Newton-John semiparalizzata dal cancro: la Sandy di Grease ha raccontato la sua battaglia in una lunga intervista concessa al programma tv 60 Minutes. L’attrice e cantante aveva già dimostrato di proseguire la lotta al tumore con fiducia e determinazione. Dopo l’annuncio pubblico in cui ha ammesso che la malattia è tornata, la star australiana ha subito incassato l’affettuoso sostegno dell’amico John Travolta. Sempre fiduciosa, aveva già ribadito di avere la certezza di poter sconfiggere questo male.

Olivia, 68 anni, ha ora rivelato che soltanto grazie alla sua forza d’animo è riuscita, pian piano, a riprendere a camminare. “Sarei una bugiarda se dicessi di non essere spaventata”, ha ammesso al reporter Karl Stefanovic. “Tutti abbiamo delle sfide da combattere nella vita, questa è la mia”, ha spiegato senza piangersi addosso. “Ho avuto e sto avendo una vita incredibile. Quindi, non mi lamento, non lo faccio davvero”.

L’attrice è già sopravvissuta alla prima diagnosi di tumore al seno avuta nel 1992. Una notizia che le era arrivata lo stesso fine settimana in cui era scomparso suo padre Bryn, proprio a causa di un cancro. Da allora, è diventata testimonial della lotta alla malattia. Lo scorso maggio, dopo una serie di problemi alla schiena, la scoperta delle metastasi nella spina dorsale inferiore.

Olivia Newton-John semiparalizzata dal cancro

“Ero abituata a questi dolori”, ha detto Newton-John, “ma all’inizio dell’anno mi sono ritrovata in agonia. Così, per farla breve, ho fatto un controllo: hanno fatto una risonanza magnetica nella zona del mio osso sacro e hanno trovato un tumore. Tutto è iniziato così”. Il momento peggiore è stato comunicare la notizia alla figlia Chloe e al marito John Easterling.

Ora sta lottando con la chemioterapia e con cure alternative, come le erbe e la cannabis. Ma al primo posto c’è sempre l’attitudine positiva: “Voglio giocare di nuovo a tennis. Voglio essere in grado di camminare di nuovo sulla spiaggia. Posso camminare, ma non posso percorrere lunghe distanze. Ma ci arriverò, perché non riuscivo a camminare un mese fa o giù di lì. Appena sarò guarita, sarò in grado di camminare di più”.

In a powerful #60Mins interview, @olivianj spoke about her devastating relapse & determination to beat the disease: https://t.co/v6UNwShO71 — 60 Minutes Australia (@60Mins) 10 settembre 2017