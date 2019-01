0 CONDIVISI Condividi Tweet

Con un video affidato ai suoi account social, Olivia Newton-John smentisce i rumors sulla morte che si erano susseguiti nei giorni scorsi. L’attrice e cantante australiana, 70 anni compiuti lo scorso settembre e da sempre nel cuore del pubblico come Sandy di Grease, sta combattendo da mesi contro il tumore.

Nonostante abbia conservato il massimo riserbo sul suo stato, negli Stati Uniti si sono inseguite diverse voci nelle ultime ore sul suo stato di salute. La diretta interessata ha così usato i social per smentire queste fake news.

Olivia Newton-John smentisce i rumors sulla morte

“Buon anno a tutti!”, esordisce sorridente Olivia Newton-John nel video affidato al suo account Twitter. “Volevo solo dire che le voci sulla mia morte sono fortemente esagerate, per citare una frase molto famosa (attribuita a Mark Twain, ndr). Sto bene e voglio augurare a tutti voi il più felice e sano 2019. Grazie a tutti per il vostro affetto e sostegno, a me e all’Olivia Newton-John Wellness Centre di Melbourne, in Australia. Grazie mille. Buon anno!”. Il video, che potete vedere alla fine di quest’articolo, è stato subito condiviso e commentato da migliaia di fan in tutto il mondo.

Olivia Newton-John oggi: sta bene e continua a lottare

Olivia Newton-John sta affrontando il suo terzo tumore: la Sandy di Grease, semiparalizzata dal cancro, ha raccontato la sua battaglia in una lunga intervista concessa al programma tv 60 Minutes.

Dopo l’annuncio pubblico in cui ha ammesso che la malattia è tornata (è già sopravvissuta alla prima diagnosi di tumore al seno avuta nel 1992), la star australiana ha subito incassato l’affettuoso sostegno dell’amico John Travolta. Quando la coppia di Grease è apparsa di nuovo insieme per i 40 anni del film, i due si erano prestati anche a qualche passo di danza tratto dalle leggendarie coreografie sulle note di You’re the One That I Want e Summer Nights.

Happy New Year! Here’s to a wonderful 2019! Love & light, Olivia pic.twitter.com/1Nd2jIcRb1 — Olivia Newton-John (@olivianj) 3 gennaio 2019