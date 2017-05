1 CONDIVISI Condividi Tweet

Pamela Anderson a Cannes 70 è apparsa davvero irriconoscibile. L’attrice era alla Croisette per il red carpet di 120 battements par minute, il film del francese Robin Campillo presentato in concorso. Con un look abbastanza insolito, ha attirato subito i flash dei fotografi. Oltre al suo abito Versace stile anni Ottanta, a stupire non sono stati soltanto i suoi zigomi.

La bagnina più famosa degli anni ‘90, che si è schierata contro il remake di Baywatch per poi accettarne un cameo, si è presentata sul red carpet con strani lividi sul braccio. 50 anni il prossimo 1° luglio, Anderson aveva colto il pubblico di sorpresa proprio qualche giorno fa. Al Four Seasons Hotel George V di Parigi, è stata premiata con il Philanthropist Award del Global Gift Gala. Lì ha rivelato come il suo impatto con cinema e tv sia stato del tutto fortuito.

Pamela Anderson a Cannes 2017: le foto

“Non ho mai voluto essere un’attrice, tutto è iniziato con un colpo di fortuna,” ha raccontato, facendo riferimento al suo esordio nel 1993 nel thriller Snapdragon. Sulla Montées des Marches di Cannes, i suoi occhi tirati e le strane smorfie del volto hanno colpito tutti. A smentire quanto aveva dichiarato qualche tempo fa. “Sono stata l’ultima a provare il botox, ma l’ho fatto anch’io. Sentivo gli occhi affondare nella testa, non mi riconoscevo più! Non mi piace quella roba,” aveva detto al magazine People. “Un po’ di manutenzione va bene. Ci sono cose che possono far sembrare più toniche, ma le persone esagerano. Io invece non sono ossessionata,” aveva rivelato.

Baywatch arriva al cinema dal 1° giugno. Ma Pamela era a Cannes per un altro motivo. 120 battements par minute racconta infatti il lavoro di Act Up, l’organizzazione di attivisti che nei primi anni ‘90 ha richiamato l’attenzione sull’Aids e sulle conseguenze che l’Hiv ha sui malati. Anderson ha collaborato in passato al progetto “God’s Love We Deliver”, che si occupa di fornire aiuto e assistenza ai malati di Aids.

