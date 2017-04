1 CONDIVISI Condividi Tweet

Pamela Prati ha pubblicato una foto piccante su Instagram che ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan. La soubrette sarda, 59 anni il prossimo 26 novembre, non smette mai di stupire. Per augurare una buona serata a tutti i followers del suo profilo social, ha postato uno scatto a dir poco provocante, mettendo in mostra un fisico mozzafiato avvolto in un microbikini.

Reduce dalla partecipazione al reality show Grande Fratello VIP, la showgirl ha sfruttato il ritorno d’immagine (e i tormentoni del web) pubblicando il singolo scult Chiamatemi un taxi, prodotto da Cristiano Malgioglio. Dopo aver rinunciato alla partenza per l’Isola dei Famosi 2017 a meno di un mese dal via, ha preferito tornare in teatro con Magnàmose tutto!, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore e prodotto da Nevio Schiavone per festeggiare i 51 anni di Bagaglino.

Pamela Prati, fan in delirio su Instagram

Tra una prova e l’altra, Pamela torna ad essere l’amante al pepe che il Peppino Patanè di Lino Banfi anelava nella commedia scollacciata di Michele Massimo Tarantini che segnò il suo debutto al cinema. “Divertitevi e sorridete” è il motto della regina del Bagaglino. Almeno sui social, la Prati non ha mai timore di sfidare le sue paure, come dimostrano questi scatti che fanno il pieno di like e commenti d’ammirazione.

Vi tengo d'occhio!😜 #me#pamelaprati #photooftheday #glamour #fhashion #eternity #love #brunette #followme #solocosebelle 💁🏻🌺💋d Un post condiviso da PAMELA PRATI🌺 (@pamelaprati) in data: 19 Apr 2017 alle ore 10:12 PDT