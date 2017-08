171 CONDIVISI Condividi Tweet

Pamela Prati in tacchi su Instagram ha fatto strage di cuori. La showgirl, 58 anni, ha pubblicato una foto piccante sul suo profilo che ha letteralmente mandato in delirio i fan. La soubrette sarda, che il 26 novembre spegnerà 59 candeline, sembra immune agli effetti dello scorrere del tempo.

D’altronde è una che non smette mai di stupire. Per mandare in visibilio tutti i followers, ha postato uno scatto a dir poco provocante, mettendo in mostra un fisico mozzafiato.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Pamela sta ancora sfruttato il ritorno d’immagine (e i tormentoni del web) del suo singolo scult Chiamatemi un taxi, prodotto da Cristiano Malgioglio. Ha persino rinunciato alla partenza per l’Isola dei Famosi 2017 per dedicarsi al suo primo amore: il teatro.

Prati infatti è stata tra i protagonisti di Magnàmose tutto!, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore e prodotto da Nevio Schiavone per festeggiare i 51 anni del Bagaglino. Tra una prova e l’altra, la showgirl torna ad essere l’amante al pepe che il Peppino Patanè di Lino Banfi sognava nella commedia scollacciata di Michele Massimo Tarantini che segnò il suo debutto al cinema.

Pamela Prati in tacchi su Instagram: la foto

La nuova provocazione bollente di Pamela Prati è ora questa foto in cui si mostra senza veli con solamente un paio di tacchi a spillo. Il post in questione è diventato subito virale, ottenendo più di 3mila like e numerosi commenti di approvazione da parte dei suoi fan.

Pamela si gode le vacanze esibendo un fisico da far invidia alle sue colleghe ventenni. “Diversa da tutte, uguale a nessuna”. Con questo hashtag ha confermato di essere ancora un’icona di bellezza e sensualità. Il suo segreto di benessere? Alimentazione sana, palestra (almeno tre allenamenti a settimana), tanto riposo e niente ore piccole. Questo scatto lo dimostra in pieno.

#me#pamelaprati #photooftheday #realphoto #diversadatutteugualeanessuna #love #eternity #italianwoman #solocosebelle Un post condiviso da PAMELA PRATI🌸 (@pamelaprati) in data: 27 Lug 2017 alle ore 09:51 PDT