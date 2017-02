0 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Caruso malata abbandona la tournee teatrale che l’avrebbe vista impegnata per le prossime settimane. La showgirl non ha specificato di che male si tratti, ha solo espresso, in un lungo post, tutta la sua amarezza per non poter più partecipare ad un’esperienza a cui teneva moltissimo, e che l’avrebbe lanciata come attrice di teatro.

Ad annunciare il suo ritiro è stata lei stessa con un lungo post su Instagram, senza però entrare troppo nel dettaglio della patologia in questione. “Anche questa volta il destino mi ha fatto lo sgambetto – si legge su nel suo post -. Avevo iniziato questa tournée con tutta la felicità di una nuova esperienza e di essere accolta in una nuova famiglia. Purtroppo per problemi di salute devo rinunciare alla tournée.

Paola Caruso malata abbandona la tourneè e ringrazia il cast per aver creduto in lei

Ringrazio la produttrice Tania, il regista Nicasio e tutti gli altri miei colleghi attori: Gianfranco, Marisa, Corinne, Nicola e Barbara e tutti coloro che lavorano alla tournée per aver creduto in me ed essermi stati vicino in questa esperienza fantastica” ha scritto Paola Caruso malata, “Vi auguro un grandissimo in bocca al lupo, spero un giorno di ritornare su un palco di un teatro”.

La Caruso, che nelle foto pubblicate su Instagram appare in forma smagliante, non ha specificato di cosa si tratti, ma i fan più informati pensano che si possa trattare di una ricaduta ad un problema ad un’ovaia che lo scorso ottobre le aveva causato un’emorragia interna costringendola ad un’operazione d’urgenza.