910 CONDIVISI Condividi Tweet

Paolo Bonolis visita Elena Santarelli e il figlio malato e commuove con il suo gesto il reparto pediatrico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. “Grazie, hai un cuore grande”, ha scritto lei su Instagram. In una story sul social network, arriva poi una foto, sorridenti, tra i corridoi della struttura. Santarelli ha ricevuto così una visita speciale: quella del conduttore, accompagnato dalla moglie Sonia Bruganelli. Un atto di cuore per l’amica Elena, il cui figlio Giacomo da mesi è in cura per un tumore.

Paolo Bonolis visita Elena Santarelli e il figlio malato

La showgirl ha scelto di raccontare pubblicamente la battaglia che il suo primogenito sta combattendo contro un cancro. Lei e il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, stanno affrontando questa battaglia con coraggio e con il sorriso. Non manca il sostegno di tanti volti noti, da Alessia Marcuzzi a, appunto, Bonolis, che ha voluto recarsi in ospedale in prima persona.

“Grazie Paolo, oggi hai portato un sorriso a tanti giovani pazienti e alle loro famiglie. Hai un cuore grande grande”, si legge nel messaggio via Instagram che accompagna la foto che ritrae Elena con Paolo e le infermiere del Bambino Gesù. “Sei una donna pazzesca”, ha scritto invece la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli.

Elena Santarelli: figlio Giacomo “un guerriero”

Santarelli aveva rivelato in un post su Instagram la malattia di suo figlio Giacomo, otto anni, lo scorso dicembre. “Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante”, aveva spiegato. “Quella sera si è materializzato questo pensiero. Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l’abitudine”. Poi sui social aveva raccontato la battaglia del suo bambino: “È un guerriero, affronta le cure senza lamentarsi mai”.