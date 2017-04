1 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno fatto commuovere i suoi fan le parole di Pierce Brosnan sulla morte di moglie e figlia, Cassandra e Charlotte. L’attore irlandese, intervistato da Esquire, ha parlato della dolorosa perdita della sua prima consorte, l’attrice Cassandra Harris, scomparsa nel 1991 di cancro alle ovaie dopo quattro anni di malattia. Nel 2013 il destino ha voluto che anche la figlia Charlotte morisse per la stessa malattia, a soli 42 anni. Un dolore che l’ex James Bond non riesce ancora a lasciarsi alle spalle.

“Non vedo mai il bicchiere mezzo pieno”, ha detto alla rivista. “Il buio, di tanto in tanto, si siede accanto a me. La malinconia è come un cane irlandese dal pelo scuro che si mette al mio fianco e mi fissa”. È stata soprattutto la perdita di Charlotte a colpire Brosnan, perché nel suo diventare genitore ci aveva messo tutto se stesso. Voleva a tutti i costi riempire il vuoto che aveva subito da piccolo.

Le parole di Pierce Brosnan sulla morte di moglie e figlia

Il padre abbandonò la famiglia poco dopo la sua nascita e la madre fu costretta a partire per Londra per lavoro. Pierce, che sarà ospite al Festival di Taormina il prossimo 7 giugno con la seconda moglie Keely Shaye Smith, è cresciuto come un vero e proprio orfano senza esserlo stato realmente. “Con mio padre ci siamo incontrati una sola volta: era il 1984. Passammo la domenica pomeriggio insieme, bevemmo un paio di Guinness e poi mi disse addio”, ha rivelato. “Il mio istinto paterno è solo mio, sono cresciuto da solo. Mi sarebbe piaciuto conoscere meglio mio padre”. Oggi Brosnan è papà di Dylan, 20 anni, e Paris, 16, avuti dal matrimonio con la Shaye Smith.