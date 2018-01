89 CONDIVISI Condividi Tweet

Pino Daniele poteva essere salvato, secondo la famiglia del cantante e il pool di esperti chiamato ad esaminare il caso. A tre anni dalla morte del cantautore, avvenuta la sera del 4 gennaio 2015, spuntano nuovi particolari che gettano ombre inquietanti sulla scomparsa dell’artista.

Daniele, da tempo sofferente di problemi cardiaci, ha avuto un infarto nella sua casa di Orbetello, in Toscana. Giunto in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dopo vani tentativi di rianimazione è stato dichiarato morto alle ore 22:45.

Quelle quattro ore di attesa prima di un intervento dei medici dopo l’occlusione del bypass sarebbero state fatali, secondo i suoi familiari. Come rivelato dal settimanale Giallo, la perizia medico-legale disposta dal Tribunale di Roma per chiarire le cause della morte ha accertato che a provocare il decesso fu “lo shock cardiogeno in soggetto affetto da cardiomiopatia dilatativa post-ischemica, coronaropatico e sottoposto a intervento di by-pass aortocoronarico, iperteso”.

Secondo gli esperti, la decisione del cantautore di volersi far trasportare a Roma non fu “scevra di rischi”. “La scelta di ricorrere alle cure dell’ospedale Sant’Eugenio in Roma ha privato Daniele della possibilità di giovarsi di opportunità terapeutiche in modo tempestivo (considerando una latenza temporale di circa un’ora in merito all’effettività di inizio terapia)”, specificano i medici.

Pino Daniele poteva essere salvato

Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie di Pino, ha chiesto così la consulenza della specialista Luisa Regimenti, presidente dell’Associazione Medicina Legale Contemporanea. “Pino Daniele non è morto a causa del destino, ma per gravi negligenze”, ha affermato Regimenti. A peggiorare le sue condizioni sarebbe stato infatti il trasporto in auto, con il cantautore seduto anziché sdraiato. Tale stato avrebbe provocato un accumulo di sangue nelle “zone declivi” del corpo. Quindi una diminuzione ulteriore della distribuzione del sangue agli organi disposti più in alto, in particolare cuore e cervello.

La dottoressa è però d’accordo con la perizia commissionata dal pm, secondo cui per salvare il cantante bastava andare all’ospedale di Grosseto. “È senza dubbio inspiegabile che un’ambulanza viene chiamata, arriva davanti alla porta della villa di Pino che nel frattempo viene trasportato in macchina a due ore di stanza e muore durante il tragitto. Resta da capire chi ha preso questa decisione perché questa decisione ha causato la sua morte”, ha detto Regimenti. Parole che arrivano lo stesso giorno in cui la figlia di Pino Daniele racconta il periodo buio seguito alla morte del padre per la prima volta.