Le parole di Pippo Baudo su Fabrizio Frizzi a poco meno di un mese dalla tragica scomparsa del presentatore hanno colpito molto amici, colleghi e fan. In un’intervista al settimanale Oggi, Baudo ha ricordato la figura di un uomo “legato alla famiglia e al suo lavoro e che non si è risparmiato fino all’ultimo”, che “ci ha lasciati troppo presto” non senza rimpianti. “Gli volevo bene come un figlio”, ha detto commosso pensando al conduttore dell’Eredità.

Pippo Baudo su Fabrizio Frizzi: le sue parole

“Fabrizio ha avuto un attaccamento esemplare alla vita”, ha dichiarato Baudo a Oggi. “Aveva forte il senso del dovere, per se stesso, ma soprattutto per la sua famiglia. Con il senno di poi si potrebbe dire che forse avrebbe dovuto riposare di più, ma se il male è tremendo non ti risparmia. Ho detto alla moglie Carlotta di contare su di me”.

Nel corso dell’intervista, il presentatore ha ricordato il primo incontro con il giovane Fabrizio. Erano i primi anno ’80 e Frizzi faceva la tv per ragazzi. Era il periodo di Il barattolo su Rai 2, poi Tandem condotto da Enza Sampò, infine Pane e marmellata, dove conobbe Rita dalla Chiesa, sua futura moglie. La sua morte è qualcosa di ingiusto, ha spiegato Baudo.

Fabrizio Frizzi: moglie e figli sempre nel cuore

Già ai funerali di Frizzi, Pippo si era lasciato andare ad una forte commozione. “Tutta Italia si sente in lutto, come se fosse mancato un uomo di famiglia”, aveva detto. “Fabrizio era un uomo incapace di sentire sentimenti di antipatia e di rivalità, era un amico tra gli amici. Era rimasto un ragazzo. Si divertiva a fare questo mestiere, lui rideva di gusto. Non è mai cambiato. Ha avuto una vita ben vissuta e coronata da un matrimonio felice. Ha lottato stringendo i denti perché voleva restare in vita per le sue due donne, la moglie e la figlia”.