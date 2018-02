105 CONDIVISI Condividi Tweet

Il post dell’imprenditrice su Nadia Toffa e il cancro ha fatto il pieno di like e condivisioni. Lei si chiama Catia Brozzi e lavora da libera professionista nel settore ippico. Ha affrontato la malattia e ha voluto dire la sua sul caso della giornalista, che ha rivelato di aver avuto un tumore.

Il messaggio di Brozzi non è conciliante. Anzi. A lei questo esercito di guerriere che testimoniano una guarigione che ha quasi del miracoloso, non piace affatto.

“Nel mondo dei comuni mortali ci sono persone che in due mesi non riescono neanche ad avere una diagnosi, dati i tempi biblici delle prenotazioni ospedaliere, magari muoiono ancor prima di sapere di che male soffrissero”, ha scritto su Facebook. “Ci sono persone che dopo 11 anni si sono viste somministrare lo stesso protocollo per poi scoprire che era sbagliato. Qui, nel mondo dei comuni mortali, curarsi è un terno al lotto”.

“Noi qui non siamo persone, siamo solo numeri, statistiche”, aggiunge Catia. “Però qui esistono realmente le persone fighe e sai chi sono? Sono le persone che assistono un malato oncologico. Sono quelli che devono mantenere il sorriso, ogni giorno mentre corrono da un ospedale all’altro in cerca di risposte. Sono quelli che piangono di nascosto”.

Il post dell’imprenditrice su Nadia Toffa e il cancro

Per Brozzi, i “fighi” sono quelli che “provano un senso di impotenza devastante, ma si comportano da supereroi”, che “tengono per mano, per una notte intera la persona amata, sapendo bene che quella potrebbe essere l’ultima notte”. “Le persone fighe sono quelle che hanno deciso di accompagnare gli ultimi istanti di quella persona, cantando una ninna nanna. Magari proprio quella che lei cantava a te da bambina. Anche quelle che l’ultima notte restano in disparte, perché sanno bene che il loro cuore non reggerebbe alla vista dell’ultimo respiro. Le persone fighe sono quelle che restano lì per prendersi l’ultimo respiro, nonostante sappiano che quell’ultimo respiro non permetterà più loro, in seguito, di respirare con naturalezza”.

“I malati no, loro non sono fighi e non credo neanche si sentano fighi”, conclude Catia. “Sono solo persone che vorrebbero essere trattate dai medici come tali e non come semplici casi da inserire nelle loro maledettissime statistiche, sono persone che non vorrebbero perdere la loro dignità, cosa alla quale sono invece condannate dal progredire della malattia. Beata te cara Nadia, che vivi su un altro pianeta, un pianeta dove avere il cancro fa sentire fighi”. Le rivelazione della conduttrice de Le Iene aveva già scatenato altre reazioni. Prima Toffa è stata accusata di ipocrisia per aver dato voce e credibilità proprio a quella “fuffa antiscientifica” dalla quale ha chiesto ora di stare lontani. Poi, in un editoriale di Filippo Facci, di “banalizzazione dei malati di tumore” e “messaggio distorto su questo tema”.