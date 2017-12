937 CONDIVISI Condividi Tweet

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Nadia Toffa dopo il malore che l’ha colpita lo scorso 2 dicembre. L’inviata e conduttrice delle Iene era in una camera d’albergo a Trieste, dove si trovava per un servizio, quando è stata colta da una “patologia cerebrale” – così l’hanno definitiva i medici che l’hanno presa in cura – che ha fatto temere per la sua vita.

La giornalista è tornata a casa qualche giorno fa dopo aver lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stata sottoposta ai controlli del caso. Ora sembra iniziare a riprendere la vita di sempre, come testimoniano gli scatti del giornale diretto da Alfonso Signorini.

La 38enne bresciana, che conduceva prima della disgrazia la puntata domenicale delle Iene, il 3 dicembre aveva inviato un messaggio sui social. “Ho preso una bella botta, ma tengo duro”, le sue parole. Dopo una decina di giorni, il 13 dicembre è stata Ilary Blasi in diretta a dare l’annuncio del rientro a casa della conduttrice: “Vi diamo una bella notizia: Nadia è tornata a casa e ci sta guardando. È in via di guarigione, ringraziamo tutti i medici che l’hanno assistita”.

Ecco le prime foto di Nadia Toffa dopo il malore

Toffa, apparsa sorridente e in buona forma, si è recata dal parrucchiere nel centralissimo Corso XXII Marzo. La “iena” era accompagnata dalla madre e da un autore del programma televisivo di Italia 1. Dopo una veloce messa in piega, Nadia è tornata a casa senza più il cappellino da baseball con cui era arrivata al negozio.

Una notizia finalmente positiva per i tanti fan dell’inviata d’assalto che hanno temuto per la sua salute. La notizia del suo malore, infatti, ha avuto un’eco incredibile. “Nadia Toffa” è stata una delle parole più ricercate nel 2017 su Google in Italia. Tanto da primeggiare e superare altri eventi di grande impatto come la tragedia dell’hotel Rigopiano e la partita Italia – Svezia che non porterà la nazionale di calcio ai Mondiali in Russia.