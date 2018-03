316 CONDIVISI Condividi Tweet

Non solo televisione, spettacolo e cinema: forse non tutti sanno che Frizzi donò il midollo osseo a Valeria Favorito. All’epoca, nel 2000, Valeria aveva appena 11 anni e con il suo gesto di grande generosità il conduttore, scomparso a 60 anni in seguito ad una emorragia cerebrale, le salvò la vita. Fabrizio era così, una persona buona capace di donare amore senza mai atteggiarsi a fenomeno. Diciott’anni fa, Favorito aveva urgentemente bisogno di un trapianto. Era malata di una grave forma di leucemia ma non c’era nessun donatore compatibile nella sua famiglia. Così, dal registro dei donatori di midollo, spuntò proprio il nome del presentatore che per anni ha fatto compagnia a milioni di italiani.

Quando Frizzi donò il midollo osseo a Valeria

Frizzi si era iscritto al registro nel 1994. Nel 2000, i medici notarono che il suo midollo era compatibile con quello della ragazza veronese. Inizialmente il presentatore ebbe qualche esitazione perché stava vivendo un periodo ricco di impegni lavorativi: stava girando la fiction Non lasciamoci più ed era alla conduzione di Per tutta la vita…?, quiz in prima serata nel quale era affiancato da Romina Power. “Fabrizio oggi non c’è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per qualcuno”, disse la cantante in tv quando il conduttore si assentò per l’intervento.

Fabrizio Frizzi: malattia da sconfiggere con la generosità

Il donatore, secondo la legge, deve restare anonimo. Così avvenne per diversi anni. Fu Valeria a fare di tutto per conoscere la persona che le aveva salvato la vita. Entrò così in contatto con Fabrizio. I due si sono prima scritti e poi conosciuti, dopo che lei lo ha raggiunto a Verona dove stava giocando una “partita del cuore”. Favorito ha spesso postato su Facebook foto che la ritraggono insieme a Frizzi. Lei e il conduttore erano diventati grandi amici: lui la chiamava “la mia sorellina di sangue”, lei il “mio fratellone”.

Fabrizio aveva ribadito questo impegno diventando dal 2005 al 2016 il padrone di casa della maratona benefica Telethon. “Se uscirò vincitore da questa vicenda, mi dedicherò maggiormente a fare il testimonial per la ricerca scientifica”, aveva detto proprio qualche settimana fa dopo la sua battaglia per la salute. La sua ultima apparizione a Telethon 2017 (con tanto di omaggio a Jerry Lewis) resta un momento emozionante e commovente. Addio, campione del mondo di altruismo.