Quanto pesa Gerry Scotti? I suoi fan se lo chiedono spesso. Uno dei “pesi massimi” della tv italiana si è sbilanciato nel corso di un’intervista al settimanale Oggi. Il sorriso più popolare del mondo Mediaset ha rivelato che è proprio la televisione a mettergli addosso qualche chilo.

Quando si parla di salute, però, il conduttore si fa subito serio. 61 anni il prossimo 7 agosto, ha confessato di sentirsi a proprio agio con il suo corpo. Merito soprattutto di uno stile di vita sano e regolare.

È proprio grazie all’alimentazione corretta e all’allenamento costante che riesce a combattere lo stress del lavoro davanti alle telecamere. È così che si prepara per l’autunno, la stagione del ritorno in tv nei palinsesti Mediaset 2017-2018.

Conclusa con successo l’ennesima edizione di Caduta libera, rivedremo Scotti attivo su tre fronti. Innanzitutto ancora al timone del quiz del preserale di Canale 5. Nuovamente con Maria De Filippi e Rudy Zerbi tra i giudici di Tú sí que vales. Infine in un nuovo format, chiamato The Wall: un game show che vede coppie di partecipanti in lotta contro il tempo per vincere un milione di euro.

Quanto pesa Gerry Scotti? La sua risposta

Ci vuole un fisico speciale per reggere questi impegni. “Io ho 60 anni e peso 110 chili. Ma confesso di convivere bene con il mio peso”, ha raccontato Gerry. “Non mi alzo di notte per mangiare e non entro in pasticceria per abbuffarmi di bignè. Cerco di condurre una vita sana e regolare, non esagero con vini e liquori. Se qualche volta abbondo con qualche pietanza, il giorno dopo bevo spremuta e mangio yogurt. La domenica sera mi faccio bastare un frutto e al lunedì, di solito, in tavola ho verdure, minestroni e insalate. Comunque, d’estate, se mi ci metto, perdo 5 chili. Queste però sono regole mie, non voglio dare consigli o fare il nutrizionista, ci tengo a dirlo”.

Al suo fianco, per sostenerlo come sempre, c’è la compagna Gabriella. “Quando lavoro ci vediamo meno, ma di solito alle otto di sera sono a casa, come tutti i mariti. Mi rimprovera quando guardo troppo sport in tv. A volte mi trova anche pedante e brontolone. In effetti, sono un po’ ingombrante. Il matrimonio? Non ce lo chiediamo. Per ora stiamo bene così”.