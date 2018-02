67 CONDIVISI Condividi Tweet

Randi Ingerman ambasciatrice della Fie in occasione della Giornata mondiale dell’epilessia. L’attrice e modella statunitense, 50 anni compiuti lo scorso novembre, ha avuto una vita segnata da grandi successi e forti dolori. È stata proprio la scoperta della malattia ad averla cambiata.

Ora si batte in prima persona per favorire la conoscenza delle terapie antiepilettiche, delle cure farmacologiche e della ricerca. Mercoledì 14 febbraio 2018 sarà a Milano come volto noto protagonista del convegno “Non c’è cura senza cultura”, organizzato insieme alla Presidenza del Consiglio comunale dalla Federazione italiana epilessia.

L’occasione sarà quella giusta per lanciare la prima campagna sociale istituzionale sulla malattia neurologica, realizzata dal ministero della Salute all’insegna dello slogan “L’epilessia esiste. Parliamone”. Randi Ingerman soffre di epilessia da oltre dieci anni e non si vergogna a mettersi in gioco in prima persona.

“Ho avuto la prima crisi epilettica nel 2006 mentre partecipavo a un reality (La Fattoria, ndr), e da allora ne ho avute oltre 140: in media, una al mese. Ho cercato per anni una terapia, girando le migliori cliniche e incontrando i migliori dottori. Qualcuno mi ha anche consigliato di rivolgermi a uno psichiatra. Ma solo dopo 8 anni di ricerche vane, una dottoressa ha trovato la diagnosi: epilessia causata da malformazione del lobo temporale sinistro”.

Proprio sul fronte della ricerca, la Fie è impegnata a raccogliere fondi per il progetto “La cura dell’epilessia inizia con la diagnosi”. Coniugando la ricerca genetica e quella clinica, la sperimentazione punta a identificare nuovi geni responsabili di forme severe di malattia e ad avere un’immediata ricaduta sulla possibilità di diagnosticarla e predirne l’andamento. L’obiettivo è aiutare a individuare terapie selezionate sulla base dei profili genetici dei bambini che entreranno nello studio.

“Mi sono avvicinata alla Fie sposandone la causa e diventando quindi loro Ambassador” ha spiegato Ingerman. “Insieme alla Fie ci impegniamo a informare gli italiani su questa patologia e a lottare contro le discriminazioni verso le persone con epilessia, affinché siano sostenute nell’affrontare la loro condizione e si sentano meno sole”.