Red Canzian, storico bassista dei Pooh, ha avuto un tumore al polmone. Il cantante, reduce dal Festival di Sanremo con Ognuno ha il suo racconto, era in fase preparatoria per il tour di lancio del suo disco, Testimone del tempo. Durante una Tac di controllo, ha scoperto di avere un nodulo sospetto al polmone sinistro. Immediato è arrivato il ricovero e l’operazione in ospedale a Treviso. Tutto fatto in riservatezza e confessato soltanto ora ai suoi fan.

Red Canzian, tumore battuto con successo

“Stasera, verso la fine del programma del caro amico Fabio Fazio, ho sfiorato un discorso sulle improvvise cadute che ogni tanto la vita ci riserva”, ha scritto Canzian su Facebook. “Beh, ora che una di queste ‘cadute’ è rientrata, concludendosi bene, ora che sono sicuro di riuscire a fare il tour, vi voglio raccontare questo piccolo segreto”. La macchia trovata al polmone era una probabile metastasi di un melanoma tolto nel 2001: “Quando me l’hanno detto ho visto improvvisamente crollare il mondo intorno a me”, ha confessato.

“Mi sono attaccato al telefono, per capire cosa fare, come fare e soprattutto quando fare… e tutto è diventato una corsa affannosa”, ha aggiunto. Fondamentale è stato il supporto di un suo amico, il professor Santinami, che gli ha fissato un appuntamento con il professor Pastorino, un chirurgo toracico.

Red Canzian: malattia superata ancora una volta

“Io che durante la visita provo immediatamente a convincerlo di slittare l’intervento a giugno dopo il tour, lui che si oppone, per i troppi rischi che avrei corso… e così, in questo turbinio di situazioni, giovedì 12 aprile mi ritrovo ricoverato e la mattina dopo, alle 7.45, entro in sala operatoria”, ha concluso Canzian. Un’esperienza forte, come quella raccontata da Carolyn Smith sui social. “La mia paura più grande era per la voce: ‘e se mi succede come dopo l’operazione di tre anni fa che per un mese non parlavo?’. Invece, grazie a Dio, e alla bravura di tutta l’equipe medica, tutto è andato bene, davvero molto bene… Questo video l’ho fatto dopo 4 giorni dall’intervento… Ora mi sono ripreso praticamente del tutto… e di sicuro con un problema in meno! Mai come in questo momento sono affamato di vita e ho voglia, anzi, bisogno di voi… di incontrarvi e condividere con voi emozioni lontane nel tempo e vicine nel cuore… e dal 2 maggio tutto questo sarà possibile!!! Grazie!”.