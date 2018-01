56 CONDIVISI Condividi Tweet

Rettore racconta la malattia di cui soffre dall’età di 29 anni. Ospite di Barbara DʼUrso, la cantante ha ripercorso la sua carriera e parlato senza peli sulla lingua della talassemia, patologia ereditaria del sangue che comporta una forte anemia.

Donatella segue da oltre trent’anni due terapie fondamentali e cioè le trasfusioni periodiche di sangue e la terapia ferrochelante. Ma non si piange addosso, anzi.

“Ho avuto un’infezione renale, avevo una febbre che non scendeva”, ha detto commentando i motivi che l’hanno costretta lo scorso ottobre a lasciare Tale e Quale Show. “I medici mi hanno detto di stare a casa e sfebbrare altrimenti lo step successivo sarebbe stata la dialisi”.

“Convivo con la malattia da sempre ma non voglio essere compatita”, ha poi dichiarato orgogliosa. Non a caso la Kamikaze del rock’n’roll, sempre ironica e trasgressiva, aveva riservato parole non troppo tenere nei confronti del programma di Carlo Conti. “Mi hanno fatto scegliere i cantanti ma non le canzoni”, aveva detto criticando Tale e Quale Show e i suoi autori.

Rettore racconta la malattia (e il crack finanziario)

La cantante ha poi spiegato anche la sua disavventura con le banche venete: Donatella ha perso 500 mila euro in azioni a causa del crack della Banca Popolare di Vicenza. Anche in questo caso, la sua ricetta è fatta di distacco e accettazione: “Finché c’è vita non bisogna soffrire. I soldi sono solo carta. Non ci si può suicidare solo perché si perdono i risparmi, la salute è molto più importante. Mi dispiace per le solide e risparmiatrici famiglie venete, ma io non sono come loro: prendo una gran botta e mi rialzo”.

Al suo fianco, c’è sempre il compagno Claudio Rego: “Sì, sto ancora con Claudio. Che noia! Stiamo insieme da 40 anni ma ci siamo anche fatti delle cornine. Dal 1990 sono monogamissima”. L’intervista a Domenica Live è disponibile sul sito Mediaset a partire dal minuto 1:21:54.