Il prossimo 31 agosto compie 68 anni, eppure ha ancora fascino da vendere: Richard Gere mostra il fisico in spiaggia e nonostante qualche chilo in più, si dimostra sempre l’American Gigolo amato dalle donne di mezzo mondo. L’attore, in vacanza a Tuluum in Messico, ha sfoggiato boxer e pancetta per tuffarsi tra le onde, rilassandosi con una compagnia davvero speciale.

Il divo di Ufficiale e gentiluomo e Pretty Woman, dal 4 maggio al cinema in The Dinner, è stato fotografato con la giovane compagna Alejandra Silva, 34 anni, e il figlio di lei Albert, di 4. I capelli brizzolati, il sorriso e la classe, i modi da uomo gentile con cui gioca con il piccolo Albert, lo rendono anche adesso l’affascinante sex symbol del cinema hollywoodiano consacrato negli anni Ottanta. Ma non solo.

Richard Gere mostra il fisico in spiaggia (e al cinema)

Gere sarà presto protagonista di Three Christs, film diretto dal regista Jon Avnet. Per questo nuovo progetto, basato sul libro biografico scritto da Milton Rokeach, l’attore vestirà i panni di un medico che deve prendersi cura di tre pazienti paranoidi e schizofrenici all’Ypsilanti State Hospital del Michigan. Ognuno dei tre (Peter Dinklage, Walton Goggins e Bradley Whitford) è convinto di essere Gesù Cristo. Per curarli ci vuole proprio uno così.