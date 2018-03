2 CONDIVISI Condividi Tweet

La risposta di Drew Barrymore alla domanda di una fan ingenua ed entusiasta rappresenta la giusta soluzione a tutti quei quesiti o momenti imbarazzanti con cui le donne, spesso e volentieri, si trovano a dover aver a che fare. Specialmente se personaggi pubblici!

La divertente risposta di Drew Barrymore alla domanda: “Ma sei incinta?”

L’attrice, famosa per il suo esordio in E.T. L’extraterrestre e per il suo ruolo in film iconici come Charlie’s Angels (di cui presto vedremo il reboot), di recente è diventata protagonista di una peculiare serie TV di Netflix, Santa Clarita Diet. Negli episodi (accolti con calore dagli spettatori e arrivati già alla seconda stagione) la protagonista è una mamma-zombie che…ama il sapore della carne umana, pur vivendo in una società assolutamente ‘normale’ e convenzionale.

Intervistata da James Corden, l’attrice si è ritrovata a parlare del rapporto con il suo corpo, e a raccontare un episodio che le era capitato di recente con una fan particolarmente affettuosa, che durante un pranzo con le amiche si era avvicinata e le aveva urlato: «Mio Dio, hai un sacco di bambini e si vede che sei di nuovo incinta».

E la risposta di Drew Barrymore è stata: «Non sono incinta, sono semplicemente grassa».

Finito il racconto, la protagonista di Mai Stata Baciata ha approfondito la delicata questione del suo peso, della forma fisica e della depressione che ha dovuto affrontare: «Odio seguire una dieta, mangerei fettuccine Alfredo tutto il giorno – ha inziato, scherzando, per poi raccontare delle difficoltà che ha attraversato dopo che Will Kopelman, il padre dei suoi due figli, ha divorziato da lei: «Quando ho iniziato a girare la serie (Santa Clarita Diet, n.d.r.) la mia vita stava andando un po’ a rotoli».

La depressione e le conseguenze sul suo fisico

In un’altra intervista a Vanity Fair Italia l’attrice ha anche svelato che tutto questo ha avuto ripercussioni sulla sua forma: «Questo si rispecchiava anche nel fisico: ero molto ingrassata. All’inizio delle riprese pesavo 66 chili e alla fine sono arrivata a 56, mi sentivo meglio nel mio corpo e più forte nella mente. Ho pensato che avrei potuto acquistare consapevolezza con questo ruolo, che in effetti mi ha liberata»