122 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa è tornata in tv con Ieri oggi Italiani, il nuovo programma di Rete 4 prodotto da VideoNews e Maurizio Costanzo. In compagnia dell’opinionista Turchese Baracchi, dei musicisti Massimo Zagonari e Max Tempia e di numerosi ospiti, l’ex volto di Forum racconta puntata per puntata vari temi legati alla storia del nostro Paese. Un talk leggero che la conduttrice gestisce con la consueta professionalità. Se questo ritorno sul piccolo schermo concede grosse soddisfazioni, sul lato privato la presentatrice non sta certo attraversando un momento facile.

Rita Dalla Chiesa oggi tra tv e famiglia

Un tremendo lutto ha colpito Rita Dalla Chiesa e la figlia Giulia. La morte di Massimo Santoro, marito di Giulia, uno degli autori storici di Unomattina, scomparso ad appena 52 anni. Una persona di straordinaria sensibilità e di grande esperienza, gioviale e appassionato, che ha lasciato un vuoto immenso nelle vite dei suoi cari. “Massimo è mancato lo scorso novembre – ha detto Rita a Tv Sorrisi e Canzoni –, e la vittima più indifesa è mio nipote Lorenzo, un bambino di 10 anni al quale bisogna far capire che la vita è cambiata. Sono molto orgogliosa di mia figlia Giulia che, in questi anni, ha dimostrato grande determinazione”.

Rita Dalla Chiesa: Forum è soltanto un ricordo

“In questo periodo gli sto molto accanto”, ha aggiunto la conduttrice. “Io e Giulia lo accompagniamo al calcetto e io faccio il tifo per lui mangiando chili di patatine… Stiamo cercando di riportare tutto alla normalità”. Nel corso dell’intervista, Rita ha parlato anche del suo ex marito, Fabrizio Frizzi: “Il mio più grande orgoglio è quello di essere stata sua moglie perché lui è un uomo vero, che ha valori importantissimi e sa lottare contro le avversità: lo ha dimostrato anche di recente con i suoi problemi di salute”.

Infine, ha rivelato un retroscena sulla fine del programma Le donne lo sanno, condotto su Radionorba con Loredana Lecciso e Monica Setta: “È difficile mettere insieme le donne, perché ognuna ha il proprio carattere. Ho preferito fare un passo indietro. Basta guardare L’Isola dei Famosi per capire che la solidarietà tra donne è un’invenzione: è ipocrita sostenere il contrario. Puoi essere amica di una donna solo se non ci lavori…”.