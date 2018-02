52 CONDIVISI Condividi Tweet

Robbie Williams racconta la malattia in un’intervista che sciocca i suoi fan. Il cantante rivela di soffrire di una patologia mentale che in passato lo ha condotto quasi alla morte, “un’anomalia al cervello” che tempo fa l’aveva costretto a un ricovero immediato in terapia intensiva. “Ho una malattia nella testa che tenta di uccidermi e quindi devo difendermi”, ha detto al Sun.

L’ex Take That, 44 anni, ha paragonato la sua “vita sulle montagne russe” a quella del suo amico George Michael, scomparso a 53 anni il giorno di Natale del 2016. Entrambi, tra disagi e dipendenze, hanno combattuto gli stessi demoni.

“La sua scomparsa mi ha fatto riconsiderare il mio stile di vita”, ha spiegato Williams, oggi papà di due figli (Theodora Rose di 4 anni e Charlton Valentine di 2) e sposato con Ayda Fields. “Sono stato così tante volte vicino alla morte… e poi grazie a Dio l’ho sempre attraversata”.

“Fortunatamente e sfortunatamente, mi abbandono a me stesso e sono incline a sabotare tutto”, ha detto il cantante, attualmente in Australia per il suo tour “The Heavy Entertainment Show”. Quando questa “battaglia” lo travolge, ha ammesso, ciò che lo salva è proprio la musica e salire sul palco. “Vivo però momenti di beatitudine che sono meravigliosi”, ha spiegato.

Ogni volta che viene lasciato solo, tuttavia, Robbie teme per la sua vita. “Una volta che sei sul pianeta da 44 anni, ti rendi conto che, anche se hai tutto quello che ho, non sei invincibile. Quindi d’ora in poi mi prenderò cura di me molto più attentamente”, ha ammesso. Già in passato Williams aveva confessato di pensare ancora alla droga, ma oggi è guidato da una nuova consapevolezza: “A un certo punto ti accorgi che non sei immortale. A maggior ragione se hai 43 anni e due figli”.