Rudy Zerbi festeggia il figlio Leo ed emoziona i suoi followers. Il giudice di Tu sì que vales e coach di Amici ha voluto condividere con i fan la gioia per il terzo compleanno del suo bambino. Maria, la sua compagna, ha avuto una gravidanza a dir poco difficile: rischiò infatti di morire quando aspettava il piccolo.

Oggi che la paura è passata, Rudy ha scritto un post per ricordare quel parto così complicato e festeggiare i tre anni di Leo, nato a sette mesi.

“Al settimo mese di gravidanza, Maria ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola”, aveva raccontato il popolare volto televisivo. “Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo”.

“L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”.

Rudy Zerbi festeggia il figlio: il suo toccante post

“Ogni anno che passa non smetto di ringraziare il Signore per aver salvato mamma e figlio e di ricordare gli amici che hanno fatto sì che questa brutta storia avesse un lieto fine”, ha scritto Zerbi nel post sul suo blog, intitolato “Guerriero”. “Non riesco ad immaginare a come sarebbe stata la mia vita senza Leo e sua madre e mi considererò per sempre un privilegiato, qualsiasi cosa mi accada nella vita”.

Non è la prima volta che il conduttore televisivo e radiofonico commuove i social. La scorsa settimana Zerbi ha festeggiato il vero padre, Rodolfo (e non Davide Mengacci, suo padre biologico) con un tenero messaggio. “Mi hai cresciuto, educato e insegnato tanto… per questo sono sempre stato fiero di poterti chiamare Papà”, aveva scritto sul suo profilo Instagram. Di padre in figlio, con lo stesso amore di sempre.