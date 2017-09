157 CONDIVISI Condividi Tweet

La scollatura di Cristiana Capotondi alla 74° edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha lasciato pubblico e stampa senza fiato. L’attrice ha calcato il tappeto rosso del Lido indossando un abito Miu-Miu blu notte decorato con perline, che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

Ambasciatrice Jaeger-LeCoultre da ormai tanti anni, Capotondi si è fatta notare sul red carpet che ha preceduto la proiezione dell’atteso film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, del quale è protagonista Frances McDormand.

Accompagnata da Nicolas Sirie, direttore marketing della Manifattura Jaeger-LeCoultre, Cristiana ha impreziosito il suo vestito con un Rendez-Vous tempestato di diamanti e zaffiri al suo polso. I capelli raccolti e l’ear cuff firmato Messika Jewelry hanno completato il suo impeccabile outfit. Ma a quel punto gli obiettivi dei fotografi erano già tutti per la sua scollatura vertiginosa. L’attrice non è sembrata turbata dalle attenzioni ricevute, anzi, ha continuato a sorridere, dimostrando di essere completamente a suo agio.

Capotondi, 37 anni, è sempre stata lontana dal pettegolezzo e dagli scandali. Fidanzata da dodici anni con Andrea Pezzi, su matrimonio e maternità ha sempre avuto le idee chiare: non devono essere un obbligo. “Anche le donne senza figli vivono delle emozioni uniche”, ha raccontato recentemente. “Se un giorno ci venisse voglia di fare i genitori un figlio potremmo farlo, non abbiamo preclusioni in merito”.

La scollatura di Cristiana Capotondi a Venezia 74

Se a Venezia l’attrice romana ha presenziato in veste di ospite, presto la potremo ammirare da protagonista sugli schermi in due film molto attesi. Il primo sarà MUN – Metti una notte, opera prima di Cosimo Messeri nella quale ha recitato al fianco del regista e di una sorprendente Amanda Lear. Il secondo sarà Nome di donna, il nuovo film di Marco Tullio Giordana che ha appena finito di girare. Nel ricco cast la vedremo con Valerio Binasco, Michele Riondino, Adriana Asti e Michela Cescon.