Selena Gomez e il trapianto di rene è una storia di dolore, rinascita e soprattutto grande amicizia. L’attrice e pop star, ritiratasi temporaneamente dalle scene per curarsi dal lupus, ha rotto il silenzio sul suo stato di salute. Con una foto pubblicata sui social, la cantante ha spiegato il motivo per cui ha annullato tour e impegni sul set nel corso dell’estate.

Gomez, 25 anni, è affetta dal lupus, una malattia autoimmune, cronica e incurabile, ancora poco conosciuta. Una patologia che colpisce diversi componenti dell’organismo, dalla cute alle articolazioni, fino al sangue e ai reni.

Dopo le cure, Selena era entrata in rehab per riprendersi dalla depressione dovuta agli effetti della malattia. Ora ha dovuto affrontare il trapianto di un rene, reso necessario dal progredire della sua patologia. A donarle l’organo, è stata l’amica Francia Raisa. Anche lei attrice, nota soprattutto per aver interpretato la majorette Adrienne Lee nella serie La vita segreta di una teenager americana.

“Alcuni si saranno chiesti perché ho tenuto un profilo basso durante questa estate e perché non ho promosso la mia ultima canzone, di cui vado molto fiera”, ha scritto Gomez su Instagram, “ma avevo assolutamente bisogno di questo trapianto, a causa della mia malattia”.

Selena Gomez e il trapianto di rene

“È stata una scelta obbligata per la mia salute”, ha aggiunto. “Sinceramente non vedo l’ora di condividere presto con voi il mio lungo viaggio di questi mesi come ho sempre voluto fare. Fino a quel momento voglio pubblicamente ringraziare la mia famiglia e l’incredibile team di dottori per tutto quello che hanno fatto per me prima e dopo l’operazione. E infine non ci sono parole per descrivere quanto possa essere grata alla mia bellissima amica Francia Raisa. Mi ha fatto il regalo e il sacrificio definitivo donandomi il suo rene. Mi sento incredibilmente fortunata. Ti voglio un mondo di bene, tesoro”.

Il lupus “è una malattia ancora sconosciuta ma ci sono stati molti progressi”, ha concluso. L’invito finale è ad andare sul sito della fondazione Lupus Research Alliance che si occupa di questa malattia per avere maggiori informazioni.