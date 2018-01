0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il selfie senza trucco di Sabrina Ferilli conquista i social. L’attrice, 53 anni compiuti lo scorso giugno, ha postato un selfie make up free che nel giro di poche ore ha fatto il pieno di like e commenti entusiasti.

La star posa a cena, struccata. Un momento di relax da Ricchi di fantasia, il film di Francesco Micciché (Loro chi?) che la vede impegnata al fianco di Sergio Castellitto, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli e Antonio Catania.

La foto ha conquistato subito la Rete: tantissimi i complimenti per lei, che spesso posta su Instagram immagini e scatti senza il trucco, oppure con gli occhiali, ma comunque in versione casual. D’altronde Sabrina non fatica ad accettare il passare del tempo. “In Italia c’è una forma di razzismo latente”, aveva raccontato a Repubblica. “Gli uomini possono fare quello che vogliono e rimangono i più rock del mondo, una donna che è una fi*a da paura, a 58 anni è una nonna per i nostri mass media”.

Il selfie senza trucco di Sabrina Ferilli fa il pieno di like

Non è la prima volta che una foto di Sabrina Ferilli senza trucco scatena entusiasmi (e critiche). Quando il settimanale Nuovo l’aveva paparazzata insieme al compagno Flavio Cattaneo, ex amministratore delegato di Telecom Italia, era apparsa incurante di brufoli e occhiaie. Davanti a un fan vestito da clown che le aveva chiesto un selfie, aveva accettato divertita.

Mentre quando il magazine Diva e Donna l’aveva immortalata in bikini a 53 anni sulle spiagge di Ischia, gli scatti delle vacanze avevano diviso i fan. “Non ha mai perso il suo fascino”, molti sostenevano. “Ha curve mozzafiato e un fisico perfetto”, concordavano altri. “Curve perfette? Cambia occhiali oppure bevi meno!”, aveva scritto chi ne contestava le forme. In questo caso, il titolo di “donna più bella in assoluto” non è sprecato.