Serena Grandi ha raccontato per la prima volta di aver avuto un tumore. In un’intervista concessa al settimanale Chi, l’attrice bolognese ha rivelato che lo scorso novembre le è stato diagnosticato un carcinoma al seno.

“Da lì al giorno dell’operazione – ha spiegato – mi hanno rivoltato come un pedalino. Tac e contro Tac. Risonanze magnetiche. Aghi aspirati, biopsie, poi alla fine abbiamo scoperto che c’era appunto un carcinoma di quasi cinque centimetri, subdolo, sotto quel grasso che era stato messo per il lifting del seno che avevo fatto a febbraio scorso”.

Serena Grandi tumore e come l’ha scoperto

61 anni il prossimo 23 marzo, Serena Faggioli (questo il suo vero nome) ha confessato di aver scoperto il tumore grazie ai suoi cani.

“Me li ero portati a Roma, nella borsa, loro due insieme, una bassotta e un chihuahua, sono pesantini…”, ha detto. “Insomma quella volta mi dicevo: ‘Strano, mi fa male un seno, sarà una botta che ho preso’. Altro che botta, avevo cinque centimetri di carcinoma”.

Nelle fasi difficili dell’operazione, Grandi ha sempre potuto contare su due persone: il figlio Giacomo (nato nel 1989) e Corinne Cléry. Già, proprio lei: Grandi e Cléry si sono spesso attaccate dopo aver “diviso” lo stesso marito. L’arredatore Bebbe Ercole è stato sposato con la Grandi dal 1987 al 1993 e con l’attrice francese dal 2004 al 2010, anno della sua scomparsa.

Serena Grandi figlio Edoardo sempre al suo fianco

“C’è mio figlio, Edoardo, ma poi c’è Corinne Cléry, che mi sta seguendo minuto per minuto”, ha ammesso. “È stata la mia nemica. Ora è come una moglie: noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo”. “Questa è una vera amicizia al femminile, se vuoi particolare, ma adesso più che mai capisco che conta il volersi bene”.

“Andare sotto i ferri a 60 anni non è uno scherzo, lo so bene”, ha concluso amaramente. “Ho basato tutta la mia vita su due seni enormi e adesso, mah, ne ho solo uno. La verità è che il mio corpo mi ha tradito. Ora non so, penso che ricostruirò tutto quanto, come mi va, quanto mi va, oppure che non farò niente”. Sul suo profilo Instagram, però, una delle protagoniste del cinema erotico nostrano sembra averla presa con più ironia.