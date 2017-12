0 CONDIVISI Condividi Tweet

La figlia di Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah, ha affidato al suo profilo Instagram un durissimo sfogo. L’obiettivo sono i suoi haters, che l’hanno bullizzata per il suo fisico quando era adolescente. Tallulah Willis ha infatti sofferto di dismorfofobia ed era arrivata a pesare 43 chili.

Anche quando le dicevano che era brutta, che da due genitori belli come i suoi non poteva essere nata una figlia così, lei ha sempre continuato a credere in se stessa.

Non è la prima volta che la più piccola di casa Willis, 23 anni, si spoglia per porre l’attenzione sulla malattia che l’ha afflitta. Nel 2014, a soli 20 anni, aveva spiegato cos’è la dismorfofobia durante un’intervista con StyleLikeU. Si tratta di un disturbo psicologico che porta ad avere una visione distorta del proprio corpo, causando vari complicazioni tra cui stress emozionale, isolamento e difficoltà nelle relazioni sociali.

“Mi sentivo brutta, sempre. Credevo agli sconosciuti più che alle persone care, perché non credevo che potessero essere sincere, visto che mi amavano”, ha raccontato Tallulah. “Ho iniziato a non mangiare e perdere peso, sono arrivata a circa 43 chili. Ho perso le mie curve, non avevo più forme. E questo mi ha chiuso ancora di più in una gabbia”.

Lo sfogo della figlia di Bruce Willis e Demi Moore

Oggi Tallulah sta meglio ed è finalmente guarita. Così, dal suo account Instagram, ha voluto dedicare la sua ultima foto in bikini a tutti i bulli incontrati sulla sua strada. “Dedicata a tutti quelli che mi chiamavano brutta”, ha scritto accompagnando lo scatto realizzato in una località dell’Idaho.

L’occasione è stata la reunion con le sorelle Rumer, 29 anni, e Scout (26) per festeggiare insieme il Natale. Nonostante le rigide temperature, Tallulah sfoggia un fisico perfetto. E anche se non lo fosse, non sarebbe un problema: “Adesso, per la prima volta, mi piaccio dentro”, ha detto.