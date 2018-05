925 CONDIVISI Condividi Tweet

Shannen Doherty deve operarsi di nuovo: lo annuncia l’attrice, 47 anni, sul suo account Instagram ufficiale. La star di Streghe e Beverly Hills 90210, che ha raccontato la sua malattia sui social, ha spiegato di doversi sottoporre a un altro intervento. La battaglia non è finita e Shannen la affronta con ottimismo e senza perdere mai il sorriso. “Il mio medico mi ha prelevato un po’ di sangue in vista del prossimo intervento chirurgico”, ha scritto nel post che accompagna la foto. “Mars P è stato paziente anche quando mi sono mostrata ansiosa per le dimensioni dell’ago. È stato paziente, gentile e molto bravo. Inoltre gli ho fatto qualche domanda sulle persone che donano il sangue, ci sono due ragazze che vengono qui ogni due settimane”.

Doherty ha infatti ringraziato tutti i volontari che ogni giorno donano: “Dire che sono commossa dalla generosità delle persone è un eufemismo. Prometto che quando potrò farlo inizierò a donare. Grazie alle persone altruiste che donano. Grazie a tutti per i sorrisi e il duro lavoro”. Shannen non ha aggiunto ulteriori dettagli sull’operazione a cui sarà sottoposta.

Proprio qualche settimana fa, l’attrice aveva annunciato su Instagram di avere un marker tumorale alto dopo un periodo positivo, nel quale il suo cancro era in fase di remissione. Sin dall’inizio, Doherty ha condiviso sui social la sua battaglia e un percorso di sofferenza e guarigione che le ha dato una rinnovata consapevolezza, col marito Kurt Iswarienko sempre al suo fianco.

“Il cancro mi ha reso una persona migliore”, aveva raccontato Doherty. “Mi ha insegnato un diverso tipo di forza. Ora arriva da un luogo più vulnerabile e credo sia un bene. Mi sento graziata per essere in fase di guarigione e anche per aver avuto il cancro”. Ci vuole una positività indistruttibile per affrontare tutto. Shannen continua a combattere, come una vera leonessa.