Shannen Doherty ha finito la chemioterapia e concluso il lungo e faticoso cammino per uscire dal tumore al seno che l’ha colpita. L’attrice, che ha documentato sulla sua pagina Instagram questo doloroso percorso che va avanti dal 2015, è giunta al momento dell’attesa. Toccherà aspettare i risultati degli esami per sapere se ha sconfitto la malattia e se è operabile per la ricostruzione.

Brenda di Beverly Hills 90210, dopo aver reso partecipi i fan delle sue cure e persino dei pregiudizi che ha dovuto affrontare, non ha mai perso la speranza. È tornata sul set a recitare, ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ha visto suo marito Kurt sempre al suo fianco. L’uomo della sua vita come i compagni di cast delle serie che l’hanno resa famosa, Beverly Hills e Streghe.

Shannen Doherty ha finito la chemioterapia: le sue parole

Ora Shannen ha postato una foto risalente al 7 ottobre 2016. “Ultimo giorno di chemio. Esausta”, ha scritto. “Adesso che con la chemio e la radio ho concluso, sto solo aspettando. Attendo gli esami. Attendo di sapere se sono guarita o no. Attendo la ricostruzione. Attendo. Credo che quando ti ammali il cancro, sei sempre in una condizione di attesa. A coloro che sanno di cosa parlo dico: sto aspettando con voi”.