Shannen Doherty è reduce da una battaglia durata due anni contro il tumore. L’attrice, 47 anni, aveva annunciato qualche mese fa la remissione della malattia. Tuttavia, un nuovo post pubblicato via social ha fatto preoccupare i fan. Gli ultimi test a cui si è sottoposta per individuare la presenza di eventuali marcatori tumorali nel sangue ne hanno rilevato uno particolarmente elevato. “Test e risultati. Un marcatore tumorale è venuto fuori negativo, un altro invece… è elevato”, ha scritto l’ex star di Beverly Hills 90210 e Streghe.

Shannen Doherty: un market tumorale è alto

“Significa solo che vengo monitorata e dovrò sottopormi ad altri test. Ma anche dopo questa chiamata, resto positiva e sto facendo il punto della mia vita”, ha aggiunto nel suo post su Instagram. “Questo certamente aiuta a mettere le cose in prospettiva e ti ricorda quello che hai imparato attraverso il cancro. E a volte ho bisogno di un ripasso. Come ho già detto, il cancro cambia la tua vita in modi che nessuno potrebbe mai immaginare… In ogni caso, l’innalzamento del marker potrebbe derivare da qualsiasi cosa”.

Shannen Doherty oggi: #stillacancerslayer

Doherty ha concluso il suo post con l’hashtag #stillacancerslayer, usato sempre per testimoniare la lotta contro il tumore. Un percorso di sofferenza e guarigione che le ha dato una rinnovata consapevolezza. Soltanto pochi mesi fa, l’attrice aveva “ringraziato” il cancro per averle donato una vita diversa. “Il cancro mi ha reso una persona migliore”, aveva raccontato. “Mi ha insegnato un diverso tipo di forza. Ora arriva da un luogo più vulnerabile e credo sia un bene. Mi sento graziata per essere in fase di guarigione e anche per aver avuto il cancro. Sono molto felice”. Al suo fianco restano sempre il marito Kurt Iswarienko, sposato sei anni fa, e i fan, presenti via social a supportarla nelle gioie e nei momenti più difficili.