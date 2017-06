18 CONDIVISI Condividi Tweet

Shannen Doherty oggi è un concentrato di gioia, gratitudine e riconoscenza. L’attrice, reduce dalla battaglia contro il tumore al seno, è tornata finalmente alla vita. In questi giorni si è concessa qualche giorno di vacanza a Tulum, in Messico.

Il cancro di Shannen Doherty è in remissione e la Prue di Streghe può finalmente sorridere. In una foto postata sul suo profilo Instagram, scherza con il marito Kurt Iswarienko. I suoi capelli e quelli di Kurt sembrano gli stessi, mentre il vento li scompiglia davanti alla spiaggia.

Un post che ha incassato in poche ore oltre 75mila like e una valanga di commenti da parte dei suoi followers. È la prima estate tranquilla da quando il tumore è stato sconfitto. Una lotta durata più di due anni, piena di difficoltà e momenti di sconforto.

Il marito, sposato in terze nozze sei anni fa, è sempre stato al suo fianco. “Ci siamo impegnati ad amare e ad amarci nel bene e nel male, in salute e in malattia”, aveva scritto. Un sentimento profondo, come quello per il suo cane Bowie, la sua femmina di pastore tedesco.

Shannen Doherty oggi, dopo il tumore

Sempre dal Messico, Doherty ha condiviso l’immagine di un abbraccio all’amica a quattro zampe Sophia. Incontrata nella proprietà in cui ha trascorso le vacanze, già sente la sua mancanza. “Per me, c’è sempre un cane”, ha scritto. “Non può dare abbastanza amore. Neanche io posso. Mi mancherà”.

Per Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 è un’autentica rinascita. Non ha mai pensato di mollare. Ha temuto più volte di non potercela fare. Oggi, a 46 anni, è finalmente serena. Come ha sottolineato in seguito alla “notizia straordinaria” della remissione, “l’unica cosa che farò è respirare”. Con i capelli ricci in ricrescita e un sorriso così contagioso, noi sorridiamo con lei.

I think my husband and I are morphing into each other….. #twins #curlyhairdontcare #tulum @kurtiswarienko Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando) in data: 21 Giu 2017 alle ore 07:01 PDT