Le parole di Shannen Doherty alla prima apparizione dopo la chemio hanno commosso tutti i presenti al Gratitude Gala organizzato dalla Animal Hope and Wellness Foundations. L’attrice, che sta lottando dal 2015 contro un cancro al seno, ha potuto partecipare all’evento benefico di Los Angeles e ha rilasciato un’intervista al magazine People piena di energia, speranza e voglia di continuare a combattere.

“Mi sento alla grande”, ha detto la Brenda di Beverly Hills 90210, proprio qualche giorno dopo quello che in un post su Instagram aveva definito il “tempo dell’attesa”. “Mi sento fortunata. Fortunata di essere qui, di essere vicino a Marc (Ching, il fondatore della Animal Hope and Wellness Foundation, ndr), fortunata di essere parte di questa fondazione, fortunata di dare voce stasera a chi non ce l’ha… Semplicemente fortunata”.

Shannen Doherty alla prima apparizione dopo la chemio

La Prue Halliwell di Streghe ha poi elogiato il lavoro portato avanti da Marc Ching, che con la Animal Hope and Wellness Foundation lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento degli animali. “Ho avuto due eroi nella mia vita: mio padre, scomparso sei anni e mezzo fa e mio migliore amico, e Marc”, ha detto Shannen. “Marc è un eroe e lo ammiro. Non so quante volte abbia detto di voler essere come lui, di voler fare ciò che fa lui, di voler promuovere un cambiamento come lui”. La Doherty ha poi postato una foto in compagnia del marito Kurt al Gratitude Gala.

Tonight @animalhopeandwellness full house and with my love @kurtiswarienko #ahwfgala