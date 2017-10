298 CONDIVISI Condividi Tweet

Shannen Doherty “ringrazia” il cancro per averle donato una nuova esistenza. L’attrice, 46 anni, è reduce da una battaglia durata due anni contro il tumore al seno. Tornata finalmente alla vita dopo la chemio e la radioterapia, in un’intervista ha parlato della sua salute e delle tempeste, fisiche ed emotive, che ha dovuto affrontare.

“Il cancro mi ha reso una persona migliore”, ha dichiarato Doherty. “Mi ha insegnato un diverso tipo di forza. Ora arriva da un luogo più vulnerabile e credo sia un bene”.

Oggi che il cancro è in remissione, la Prue di Streghe può finalmente sorridere. Come piace farlo a lei: recitando. L’attrice oggi è un concentrato di gioia, gratitudine e riconoscenza. Come già annunciato, la Brenda di Beverly Hills 90210 sarà nel reboot di Schegge di follia. Doherty avrà un piccolo ruolo nel remake televisivo di Heathers, cult anni 80 che l’aveva vista protagonista con Winona Ryder e Christian Slater.

Durante i due anni di cura e i quattro mesi di guarigione, l’attrice non ha mai smesso di pubblicare dei messaggi sui social, a volte con umorismo, a volte con emozione. Sul profilo Instagram, ha postato foto e video in cui ha condiviso le sue sensazioni e le sue paure. Un modo speciale per far maturare una nuova consapevolezza sulla malattia e invitare tutte le donne ad aprirsi, a non vergognarsi.

Shannen Doherty “ringrazia” il cancro: le sue parole

“Mi sento graziata per essere in fase di guarigione e anche per aver avuto il cancro”, ha detto a Life & Style. “Sono molto felice. È una seconda chance”. I suoi ringraziamenti sono poi andati alle persone che le sono sempre state vicino e l’hanno sostenuta. Il marito Kurt Iswarienko (“mille volte più forte di me”), la madre Rosa, gli amici e il padre Tom, scomparso nel 2010 (“mio papà era con me dal cielo”). Senza dimenticare il dottore Lawrence Piro, l’oncologo che ha trattato la sua malattia.

Cleansing at my house. Sometimes you just have to reset and get centered. It’s ok to fail. It’s ok to make mistakes. But learning from it all is the most important. My life lately hasn’t been easy but I know that whatever i face, I can do with love and integrity. Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando) in data: 2 Ott 2017 alle ore 22:21 PDT