1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il primo taglio fu il più scioccante e doloroso, ora Shannen Doherty taglia i capelli dopo la chemio e finalmente sorride. Lacrime e risate per l’attrice, che combatte da due anni contro il cancro al seno che, un anno più tardi, le si è diffuso anche al sistema linfatico. Una battaglia a colpi di chemio e radioterapia raccontata ai suoi fan attraverso Instagram, con foto e video pieni di angoscia e di speranza, per aiutare le persone a capire cosa davvero significhi avere un tumore.

In questo video, l’ex Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, sposata col fotografo Kurt Iswarienko, si lascia rasare i capelli da un’amica, la modella Anne Marie Kortright: conclusi i cicli di chemioterapia, la star di Streghe ha voglia di dare un taglio netto soprattutto al passato, riprendendo in mano la sua vita. Dopo la prima apparizione pubblica, il tempo dell’attesa sembra ormai finito per Shannon.

Shannen Doherty taglia i capelli dopo la chemio: il video

Il video ha ottenuto subito quasi 300.000 visualizzazioni e circa 800 commenti, con molti utenti a definirla “bella e coraggiosa”, a condividere storie personali simili alla sua e ad incoraggiarla per la forza che sta dimostrando. Doherty è una leonessa: bisogna essere tosti e positivi per ridere di tutto questo. E soprattutto di un taglio di capelli alla Burt Simpson.

This day….. laughing thru the tears. Thank you @annemkortright for jumping in and doing what needed to be done. @themamarosa Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando) in data: 13 Mar 2017 alle ore 14:59 PDT