Shannen Doherty torna al lavoro dopo la vittoriosa battaglia contro il tumore al seno. La Brenda di Beverly Hills 90210, che sui social aveva raccontato il cancro che l’ha colpita, è tornata alla vita. Oggi il suo male è in remissione e la Prue di Streghe può finalmente sorridere. Come piace farlo a lei: recitando.

Come già annunciato, l’attrice sarà nel reboot di Schegge di follia. Doherty avrà un piccolo ruolo nel remake televisivo del cult anni 80 che l’aveva vista protagonista con Winona Ryder e Christian Slater.

“Sono passati due anni”, ha scritto sul suo profilo Instagram. “Ho combattuto il cancro. Come attrice, la gente ti etichetta. Si suppone che tu sia debole, non in grado. Invece è proprio qualcosa come il lavoro che rinvigorisce e rinnova l’energia per conquistare una forza inimmaginabile. Oggi mi sono paragonata a un’auto che è stata in garage per troppo tempo. Ma è ancora una grande auto, la migliore, basta avere il tempo per riscaldare il motore”.

“Oggi sono grata. Grata per tutti i giorni”, ha aggiunto. “Grazie Heaters (il titolo originale di Schegge di follia, ndr) per avermi permesso di recitare e di essere qualcun altro oggi. Grande team, grande sceneggiatore, grande cast, grande regista, grande show”.

Shannen Doherty torna al lavoro sul set

Pochi giorni fa, sempre sui social, l’attrice aveva postato una foto con il suo hair stylist Anh Co Tran che la mostrava con i capelli ricresciuti dopo la chemioterapia. “Dopo due anni da calva o con i capelli corti, è bellissimo sentirsi di nuovo una donna”, aveva scritto. Ma non solo.

Dalla sua pagina Instagram era spuntato anche uno scatto che testimoniava la reunion del cast di Dancing with the Stars, la versione americana del nostro Ballando con le stelle. Doherty aveva partecipato all’edizione 2010 in coppia con il ballerino Mark Ballas. Era stata eliminata al primo turno e l’aveva presa con sportività: “Forse era destino, ballare non è il mio forte”. Oggi Shannen è andata decisamente oltre.

Yes he gives the best haircuts ever but the real pleasure is just absorbing some of his positive, serene energy. Thank you @anhcotran for the "sexy Parisian" cut. After two years of either bald or a crew cut, it's nice to feel a bit more like a woman again. ❤️❤️❤️ Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando) in data: 7 Ago 2017 alle ore 14:31 PDT

And this… surprise reunion #dwts Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando) in data: 7 Ago 2017 alle ore 09:01 PDT