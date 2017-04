0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalle pagine del settimanale Di Più, Sonia Lorenzini racconta il tumore che l’ha colpita e che ha cambiato la sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato l’esperienza dolorosa e difficile da cui sta cercando di ripartire: un cancro alla tiroide che ha scoperto di avere nel 2010. Tutto era iniziato con un semplice nodulo al collo, che si è poi rivelato un tumore benigno.

“Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso”, ha spiegato Sonia. Dopo una lunga fase di cure, ha deciso così di farsi esportare la ghiandola tiroidea. Ma il percorso verso la guarigione è stato lungo e travagliato: “Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso”.

Sonia Lorenzini racconta il tumore: le sue parole

“Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto”, ha aggiunto. “Da allora ho fatto di tutto per tornare in forma. Tuttora sono fissata con la linea, faccio sport e sto attenta all’alimentazione. Ma il mio corpo non è più tornato come prima”. Oggi Sonia sta bene, anche grazie alla presenza costante di Emanuele Mauti: “Anche se sono guarita, il tumore ha lasciato in me delle ferite che solo ora stanno iniziando a guarire. Emanuele mi sta aiutando a ritrovare fiducia in me stessa”.