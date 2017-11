10 CONDIVISI Condividi Tweet

C’è chi le somiglia naturalmente, come Mara J. Teigen, e chi come Sahar Tabar ricorre alla chirurgia per diventare come lei. Nulla di male, se non fosse che quest’ultima è divenuta la brutta sosia di Angelina Jolie a furia di interventi e plastiche facciali. Certo, la star di Maleficent è meravigliosa e le ragazze di tutto il pianeta sognano di avere metà del suo charme, ma lasciarsi andare a qualche ritocchino di troppo può diventare deleterio, per il fisico e anche per la reputazione.

Cinquanta interventi in tre anni per somigliare alla Jolie

Mentre Angelina Jolie torna con Brad Pitt (o, almeno, ci prova con tutte le sue forze), la sua fan Sahar Tabar, ventiduenne iraniana, entra ed esce dalla sala operatoria passando da un chirurgo all’altro per tentare di somigliarle il più possibile. Cinquanta interventi in soli 3 anni e tutto per diventare come lei.

Purtroppo, l’effetto sortito non è quello sperato: guance spigolose e scavate, naso appuntito e all’insù e labbra carnose. Sembrerebbe l’identikit della Jolie se non fosse che stiamo parlando di Sahar che di Angelina, probabilmente, avrà solo il peso. Sì, perché la ragazza appare minuta e scheletrica dinanzi all’obiettivo. Tutto merito di un regime alimentare rigidissimo. Insomma, la Tabar è disposta a tutto pur di somigliare alla sua star del cuore, anche seguirla nell’anoressia, malattia di cui l’ex Lara Croft ha sofferto in passato.

La sosia di Angelina Jolie oggetto di critiche sui social

L’account Instagram Sahar Tabar Official è ricco di foto della ragazza che posa fiera dei suoi nuovi lineamenti. Inutile dire che le critiche arrivano copiose da parte dei follower che non possono credere al cambiamento radicale del suo aspetto. La chirurgia ha letteralmente deturpato il volto dell’iraniana che mai più tornerà come prima. Anche l’eccessivo dimagrimento è stato oggetto di discussione in quanto ‘ispirato’ dai comportamenti alimentari scorretti notoriamente adottati dalla regista di By The Sea.

نرو بدون تو سخت ميگذره..!❄️ Un post condiviso da سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) in data: 11 Ott 2017 alle ore 12:08 PDT