Sempre molto attivo sui social, Sylvester Stallone sfoggia un fisico da urlo in un recente scatto postato sui suoi profili Facebook e Instagram. Sly, 71 anni il prossimo 6 luglio, ha trascorso una piacevole serata in compagnia del suo amico Richie Palmer, proprietario di una famosa catena di pizzerie in piena Hollywood a Los Angeles, Mulberry Street. Nonostante la lauta cena, il divo ha pubblicato una foto che dimostra come sia ancora quello dei tempi di Rocky e Rambo.

Palmer, nativo del Bronx, New York, è amico di lunga data di Stallone e di altre star come Arnold Schwarzenegger e Mickey Rourke, oltre che ex marito di Raquel Welch. Da anni porta avanti una crociata piuttosto singolare: secondo lui mangiare pizza non fa ingrassare, anzi. Testimonial d’eccezione è stato proprio Sly, che ci ha messo la faccia e soprattutto i muscoli.

Sylvester Stallone sfoggia un fisico da Rambo: la foto

Stallone, reduce da Guardiani della Galassia Vol. 2 e attualmente sul set del sequel di Escape Plan, sfoggia pettorali e addominali per sposare questa bizzarra teoria. “Eccomi con il mio buon amico Richie Palmer”, ha scritto, senza farsi mancare l’elogio della pizza: “Qui si mangia ottimo cibo. Questo scatto è un esempio perfetto che dimostra come la sua pizza sia una buona abitudine”.