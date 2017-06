424 CONDIVISI Condividi Tweet

Il topless di Giuliana De Sio infiamma l’estate romana. L’attrice, 60 anni, ha deciso di concedersi qualche ora di relax sulla spiaggia di Fregene. Arrivata al mare, ha messo in mostra un fisico davvero impeccabile che non è sfuggito agli obiettivi dei paparazzi.

Ogni stagione De Sio affitta una casa sul litorale nord per trascorrere le vacanze. Da anni è incantata dal mare della cittadina amata da Fellini. Un luogo del tutto familiare che adora da sempre.

L’attrice, recente protagonista del sabato sera di Rai 1 nonostante sia stata eliminata da Ballando con le Stelle 12, è reduce da “Giuliana De Sio legge Napoli”. Uno spettacolo di musica e teatro tenutosi al Parco archeologico urbano di Nola.

Durante il recital, l’attrice ha interpretato una serie di racconti fantastici ispirati dalle tradizioni campane, accompagnata dal Marco Zurzolo Quartet e con Susy Mennella. Un ritorno alle radici, prima di dedicarsi al meritato riposo.

La prossima stagione sarà impegnativa per Giuliana. Dopo aver fatto parte del cast di La verità, vi spiego, sull’amore, la vedremo ancora al cinema in Buon lavoro di Marco Demurtas. Una commedia sui trentenni e quarantenni d’oggi alle prese con le difficoltà del lavoro e della famiglia. Con lei ci saranno Giancarlo Giannini, Franco Nero, Lina Sastri, Pippo Franco e Alvaro Vitali. In tv, invece, è ancora incerto il futuro di Amore pensaci tu. La prima stagione della serie ha avuto bassi ascolti e non è ancora giunta alcuna notizia ufficiale sul possibile rinnovo.

Poco male. De Sio si gode una pausa con il sole di Roma. Come riferito da Oggi, dopo essere arrivata allo stabilimento, è stata protagonista di un piccolo incidente con il lettino affittato. Ma l’inconveniente non ha smorzato il suo sorriso. Si è alzata e si è rimessa a sedere come se nulla fosse. Le foto, anticipate da questi scatti postati su Twitter, sono disponibili a questo link.