L’ultima promessa di Frizzi a Valeria Favorito è rimasta nel cassetto e oggi è soltanto un sogno irrealizzato. La ragazza veronese malata di leucemia alla quale il conduttore donò il midollo osseo nel 2000 ha raccontato com’era speciale quel rapporto che la legava al presentatore. “La prima volta avevo 11 anni e il donatore è stato proprio Fabrizio Frizzi. Era diventato un fratello maggiore, una persona a cui tenevo tantissimo: è stato come perdere un pezzo di famiglia”, ha rivelato.

L’ultima promessa di Frizzi a Valeria Favorito

Presente ai funerali di Fabrizio in Piazza del Popolo a Roma nella chiesa degli Artisti, Valeria ha svelato la promessa che Frizzi le aveva fatto. Lei si sposerà a breve e aveva chiesto al conduttore di farle da testimone. Lui le aveva promesso di esserci. Poi il malore, la malattia e la morte. Addio al sogno di vederlo al suo fianco all’altare nel giorno più importante.

“Ero andata a Roma qualche giorno fa per portargli di persona il mio invito di nozze, volevo che lui fosse il mio testimone. Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so”, ha spiegato la “sorellina di sangue” del presentatore.

Fabrizio Frizzi: malattia e morto prima del suo sì da testimone

Fabio Benedetti, il chirurgo del Policlinico di Verona che eseguì il trapianto, ricorda invece le modalità particolari del gesto di Frizzi. “Anziché seguire la prassi, rinunciando in parte anche alla privacy, anziché i cinque giorni di ricovero tra prelievo e post intervento si è preso solo 48 ore per procedere con la donazione”, ha dichiarato.

Fin dal 2001 Fabrizio Frizzi è stato testimonial dell’Unitalsi, l’associazione dedicata al servizio degli ammalati e al loro trasporto in pellegrinaggio presso i santuari italiani ed internazionali. “Era una persona scrupolosa e attenta ai bisogni dell’altro, che sa chinarsi verso chi è in difficoltà, senza nessuna forma di pietismo ma solo e sempre con il suo grande sorriso”, ha detto il presidente Antonio Diella. “Ci mancherà, era una persona veramente speciale”.