Vanessa Incontrada ferita all’occhio su Instagram. L’attrice è apparsa così ai suoi oltre 700mila followers. La star spagnola ha postato sui social un’immagine con una benda che ha fatto subito preoccupare i suoi fan.

Soltanto qualche ora dopo (vissuta non senza panico da alcuni), Incontrada ha spiegato cosa sia accaduto. La foto già aveva come didascalia: “Mi sono fatta la bua, ma nulla di grave. Besitos amigos”.

Reduce dai Wind Music Awards, Vanessa è tornata in splendida forma perché sarà protagonista di ben tre serie nell’imminente stagione tv. Il successo ottenuto nel 2014 con Un’altra vita ha definitivamente lanciato la sua carriera d’attrice. Uno dei volti di punta della fiction Rai che vedremo sarà una madre coraggiosa che non si arrende alla disperazione per la sparizione della figlia in Scomparsa, prevista in palinsesto a partire da lunedì 13 novembre 2017.

Nei primi mesi del 2018, sarà invece una comandante dei Carabinieri nella mini-serie Il Capitano Maria. Stavolta sarà alle prese non solo con le amicizie pericolose della figlia, ma anche con un passato traumatico legato alla morte del marito. Infine, l’infaticabile Vanessa tornerà a vestire i panni della “pasticciona” Lisa Marcelli in Non dirlo al mio capo 2, la fortunata serie che la vede protagonista con Lino Guanciale e Chiara Francini.

Vanessa Incontrada ferita all’occhio: la foto

Una mole di impegni così richiedeva un periodo di forte relax. Quest’incidente ha cambiato – per poco – i suoi programmi. Incalzata dalle domande dei followers di Instagram che le chiedevano cosa fosse successo, Incontrata ha chiarito che “un trucco ha fatto allergia all’occhio”. “Nulla di grave – ha aggiunto – e grazie per i messaggi”. Ecco la foto che testimonia questa disavventura. I commenti d’affetto e di pronta guarigione per l’attrice spagnola sono tantissimi. Non senza ironia, come chi scrive: “Dillo che volevi tornare bambina e fare il pirata: chi non lo sognerebbe”.

